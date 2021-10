Pädagogin quälte ihre Schützlinge im Kindergarten

Ein regelrechtes Regime der Angst herrschte offenbar im Kindergarten in Parndorf im Burgenland, bis die Leiterin im Vorjahr ihren Job verlor. Vier Jahre lang herrschte die Pädagogin laut übereinstimmenden Aussagen anderer Mitarbeiter „autoritär“ über Kolleginnen und ihre Schützlinge. Mehrere Buben und Mädchen misshandelte die Frau offenbar auch, wenn sie nicht essen wollten. Sie brüllte ihre Schützlinge laut an und stopfte ihnen brutal das Essen in den Mund. Jetzt musste sich die 44-Jährige dafür vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten. Das Urteil: ein Jahr bedingt, nicht rechtskräftig.