Letzter Kampf? Wilder denkt nicht an Rücktritt

US-Boxer Deontay Wilder denkt nach seiner WBC-Niederlage im Schwergewichts-WM-Kampf gegen Tyson Fury nicht an sein Karriereende. „Wilder ist erledigt. Es gibt keinen Deontay Wilder mehr“, hatte Fury am Samstag nach seinem K.o.-Sieg im sehenswerten Kampf in Las Vegas getönt.