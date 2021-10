„Call of Duty: Vanguard“: Der neue Story-Trailer!

„Dieser Kampf... er ist wichtig“: Mit „Call of Duty: Vanguard“ schlagen Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer am 5. November das nächste Kapitel der beliebten Shooter-Serie auf. Wie einst in den Ursprüngen der Serie geht es in dem für PC, PlayStation und Xbox erscheinendem Titel auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges - nicht nur in Europa und der Sowjetunion, sondern auch in Nordafrika und im Pazifikraum. Ein brandneuer Story-Trailer gibt Einblick in die Kampagne, deren offizielles Motto lautet: „Jede Geschichte hat ihre Inspiration. Jeder Held hat einen Ursprung.“