Im Olympischen Dorf prallen Welten aufeinander

In Tiefgarage: Drogen und Corona-Partys

Und noch ein Problem gebe es mit der Tiefgarage: „Da werden Drogen gedealt, aber das harte Zeug. Und während Corona fanden hier Partys statt.“ Ein Grund für die Verschlechterung sei ihrer Meinung nach die fehlende Durchmischung der Bevölkerung, es gebe übermäßig viele migrantische Familien. Dabei liegt der Ausländeranteil mit Hauptwohnsitz in Innsbruck 2021 im O-Dorf mit 22,6 % noch hinter dem des Villenviertels Saggen (22,8) und unter dem Durchschnitt der Stadt Innsbruck (28,5). „Es prallen halt Welten aufeinander. Einerseits sind hier viele Ausländer, andererseits viele FPÖler. Und viele sind finanziell schwach, was aber nicht heißen soll, dass sie sozial schwach sind“, erklärt die O-Dörflerin, die durchblicken lässt, dass sie nichts davon hält, wenn finanziell und sozial Schwache sprachlich miteinander vermischt werden. Sie wünscht sich jedenfalls eine rasche Verbesserung der Situation.