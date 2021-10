Stichwahl für ÖVP eine Achterbahn der Gefühle

SPÖ siegt in Schärding

Für eine Überraschung sorgte Günter Streicher von der SPÖ in der Bezirkshauptstadt Schärding. Nach dem ersten Wahldurchgang lag er gegen ÖVP-Bürgermeister Franz Angerer mit 34 Prozent noch zehn Prozent zurück. Nun drehte er den Spieß um und siegte mit 53 Prozent. In Perg konnte sich Anton Froschauer (ÖVP) im Bürgermeisteramt halten. Er siegte mit 53 Prozent gegen Andreas Köstinger (FPÖ).