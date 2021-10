Wird Sebastian Kurz am Mittwoch noch Kanzler sein?

Nachdem sich Österreichs Spitzenpolitiker bis Freitagabend mit Stellungnahmen zur Regierungskrise regelrecht überboten haben, blieb es am Samstag vorerst ruhig. ÖVP und Grüne, die eigentlich wohl schon geschiedenen Partner in einer Noch-Koalition, haben sich zuletzt in ihren jeweiligen Positionen einzementiert. Nachdem die Grünen eine Weiterführung der Koalition unter einem Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgeschlossen haben, denkt man in der ÖVP schon über ein Szenario ohne Kurz nach - und sucht geeignete Kanzlerkandidaten. Wie schätzen Sie die aktuelle politische Lage in Österreich ein? Wird Sebastian Kurz Bundeskanzler bleiben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!