Zu viele „Karteileichen“ an der Universität Graz

Mit der hohen Anzahl an „Karteileichen“ unter den Studenten stehen die Grazer nicht alleine dar, die Quote ist laut Rechnungshof in ganz Österreich ähnlich. Man arbeite „seit 2013 systematisch an Maßnahmen zur Erhöhung der Prüfungsaktivität“, heißt es von der Uni zur „Krone“. Im Studienjahr 2020/21 gab es bereits eine Steigerung um etwa fünf Prozent, Rektorat und Fakultäten arbeiten nun im Herbst an weiteren Schritten.