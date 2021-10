Bub (6) wollte nicht in die Schule - Polizei half

Einen ganz speziellen Einsatz musste die Polizei dieser Tage in der bayrischen Stadt Krumbach in der Nähe von Memmingen leisten! Auslöser dafür war ein 6-jähriger Bub, der sich weigerte in die Schule zu gehen. Als seine Mutter nicht mehr weiter wusste, bat sie die Exekutive um Hilfe.