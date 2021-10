Kult-Maturareise: „One Last Summer Splash“

„Best Of“: Entertainment wieder auf Top-Level

Eingeladen sind bereits alle Top-Acts der letzten Jahre, von David Guetta über Steve Aoki bis Timmy Trumpet. Fix dabei sind die extrem beliebten Resident-Summer-Splash-DJs rund um RUDY MC. Auch viele Celebritys, Promis und Freunde des Hauses haben sich gemeldet und werden mit dabei sein. Und warum der Titel „One Last Summer Splash“? - „Wir sind aus eigener Kraft zurückgekommen und wollen noch einmal einen neuen Standard setzen sowie Danke sagen an alle Maturanten - auch an die Jahrgänge, die aufgrund der ,Pause‘ keine Maturareise buchen konnten“, betont Summer-Splash-Geschäftsführerin Julia Verhounig.