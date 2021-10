Pfizer beantragte Notzulassung für Kinder ab fünf

Der Pharmakonzern Pfizer hat in den USA eine Notzulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren beantragt. Wenn diese genehmigt wird, wäre es das erste Vakzin, das für so junge Kinder in den Staaten zugelassen wird. Bislang gibt es eine Genehmigung für Menschen ab 16 Jahren, für Kinder von zwölf bis 15 Jahren gibt es eine Notzulassung.