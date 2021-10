Südsteirer wollten „Drogenbarone“ werden

Zwei jugendliche Verdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren hatten - nach Zeugenaussagen - offenbar große Visionen und träumten angeblich davon, „große Drogenbarone“ in der Südsteiermark zu werden und auch einmal in der Zeitung zu stehen. Zumindest Letzteres dürfte damit in Erfüllung gehen.