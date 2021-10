Ronja Forcher: „Werde nie eine dünne Frau sein“

Im Podcast „Hungry Minds“ sprach Ronja Forcher jetzt darüber, wie sehr sie der Druck, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, während ihrer Jugend vor der Kamera belastet habe. Selbst in ihrer Familie sei dies „immer ein Thema“ gewesen, so die sympathische „Bergdoktor“-Darstellerin. „Und ich will das nicht verurteilen und ich will auch nicht wütend sein auf die Menschen, die das immer zum Thema gemacht haben, aber ich bin es irgendwo“, gestand sie jetzt.