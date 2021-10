„Arbeiter“ stahl 92-Jährigem Geld und Schmuck

Gegen 12 Uhr läutete ein unbekannter Mann an der Wohnungstür des 92-Jährigen. Laut Angaben des Grazers hätte der Unbekannte eine Arbeiter-Uniform (in orange/rot gehalten) getragen und ein Gerät (nicht näher beschreibbar) bei sich gehabt. Der Unbekannte gab an, eine Luftfeuchtigkeitsmessung in der Wohnung durchführen zu müssen, da es in der genannten Liegenschaft ein Schimmelproblem gäbe. Daraufhin ließ ihn der Pensionist in die Wohnung.