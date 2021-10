Stefan Kraft nun bei Madame Tussauds verewigt

Eine ganz besondere Ehre wurde Stefan Kraft zuteil: Der erfolgreiche ÖSV-Adler hat in Wien seine erste eigene Wachsfigur im Madame Tussauds im Wiener Prater enthüllt. Als erster Skispringer in der weltweiten Madame-Tussauds-Geschichte durfte er sein Wachs-Double kennenlernen, bevor es anschließend wieder an die Weltcup-Vorbereitungen geht. Von der Konstruktion bis zur Fertigstellung brauchte es drei Monate.