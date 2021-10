Die Aufsteirern-Show wurde wieder zum Quoten-Hit

Zwei Stunden lang wurden bei der Aufsteirern-Show (Regie Helmut Gürtl) am Samstag das weiß-grüne Lebensgefühl, der Charme und die Traditionen unseres Bundeslandes via TV ins ganze Land hinausgetragen. Der Steirer Norbert Oberhauser führte gelungen durch die Show, Musik-Legende Peter Kraus sorgte mit dem Landesjugendblasorchester für eine fulminante Eröffnung, Star-Koch Johann Lafer sorgte mit seinen „Lehrlingen“ Eva Poleschinski und Gerald Fleischhacker für köstliche Unterhaltung, Marion Mitterhammer glänzte als Trachten-Modell, Dancing Star Maria Santner und der Trachtenverband Graz und Umgebung tanzten, Pizzera & Jaus (mit Ausgfuxt) jodelten sich in die Herzen der Zuschauer, Gänsehaut-Stimmung war bei Opus und der Sängerrunde Pöllau angesagt.