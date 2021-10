Viele Abmeldungen: Verliert Schule ihre Kinder?

Abgemeldete wieder angemeldet

An diesem Ort in der Südoststeiermark hat man es zumindest geschafft, fünf der sieben abgemeldeten Kinder wieder zurückzugewinnen. Was das genau bedeutet? Nun, diese Schüler werden außerschulisch mit analogen und digitalen Lernmaterialien von den Lehrern der Mittelschule Paldau versorgt. „Wir konnten diese Familien in aufklärenden Gesprächen überzeugen, den häuslichen Unterricht zu wählen“, so Adlgasser stolz. So würde der Kontakt nicht komplett abbrechen. „Ich will damit sagen, dass es Möglichkeiten gibt, die Kinder nicht zu verlieren.“ Mit individueller und persönlicher Beurteilung versucht man die Verbindung zu stärken.