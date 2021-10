Junges Pärchen stahl Geld aus Hofläden

Er war dabei in Begleitung seiner ebenfalls 21-jährigen Freundin. Bei den Ermittlungen konnten weitere drei Diebstähle in den vergangenen Tagen in Hofstätten an der Raab, Berndorf und Großwilfersdorf geklärt werden. Der 21-Jährige erbeutete dabei Geldbeträge in der Gesamthöhe von mehreren Hundert Euro. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Verdächtigen umfassend geständig. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt.