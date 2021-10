Frustbewältigung pur! Kantersiege für KAC und VSV

Villach legte den Grundstein zum zweiten Saisonsieg sehr früh. Bereits nach 14 Minuten stand es 4:0 für die Adler, die zuletzt zweimal verloren hatten. In Wien liefen die Caps ab der 21. Minute erfolglos einem Gegentor in doppelter Unterzahl nach. Aleksandar Magovac erzielte den einzigen Treffer der Partie. Die Graz 99ers hingegen punkteten auch im vierten Saison-Heimspiel. Ken Ograjensek (24.) und Mike Zalewski (43.) trafen. Die Linzer halten weiter bei nur zwei Punkten und leiden an fast chronischer Ladehemmung. Nach sechs Spielen trafen Brian Lebler und Co. erst sieben Mal. Bereits am Samstag hatte Salzburg Fehervar die erste Saisonniederlage zugefügt (3:0).