Die Krux mit der Corona-Auslastung

„Ausbildung dauert Jahre“

Auch müssen freigewordene Betten von Grund auf gereinigt und desinfiziert werden, bevor sie wieder einsatzbereit sind – ein zeitintensiver Prozess. Ein weiterer Punkt ist das Personal: Bei hohen Auslastungen der Intensivstationen mit Corona Patienten müssen Mitarbeiter aus anderen Bereichen abgezogen werden. Das lässt sich natürlich nicht beliebig fortsetzen. Bachner: „Eine Ausbildung für die Intensivstation macht man nicht mal eben so an einem Wochenende - die braucht Jahre.“ Die Schwerstarbeit auf den Intensivstationen hat viele an ihre Grenzen gebracht – nein, gerade in der Pandemie wurde der Beruf des Krankenpflegers für künftige Mitarbeiter nicht attraktiver ...