Motorrad überschlug sich, Lenker schwer verletzt

Der Tamsweger war heute in einer Gruppe unterwegs, die aus rund zehn Motorradfahrern bestand. In Altaussee passierte es: Der 70-Jährige überholte, ordnete sich wieder in die Gruppe ein, verlor dann aber die Kontrolle über das Zweirad. Es schlitterte in einer Rechtskurve gegen die Leitschiene, überschlug sich über eine steile Wiese. Der Mann blieb mit schweren Verletzungen liegen.