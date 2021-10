Hirscher freut sich in den Bergen über „Geschenk“

Bei Motorrad-Rallye Bein gebrochen

Hirscher hatte sich bei der Romaniacs-Motorrad-Rallye in Rumänien Ende Juli einen Beinbruch zugezogen. Hirscher, ein Freund des Dakar-Siegers Matthias Walkner, ist ein passionierter Motorrad-Geländefahrer und wagte sich heuer erstmals in das Abenteuer der Romaniacs-Rallye. Diese laut Veranstalter „härteste Enduro-Rallye der Welt“ führt in den rumänischen Karpaten um die Stadt Sibiu über rund 600 Kilometer. Organisator des Rennens ist der frühere Snowboarder Martin Freinademetz. Bald nach dem Unfall kündigte Hirscher schon an, nächstes Jahr wieder dabei sein zu wollen. Jetzt genießt er aber erstmal die Bergluft ...