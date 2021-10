„Muss das sein?“ Neureuther stinkt Weltcupstart

Der deutsche Ex-Skirennläufer Felix Neureuther hat den frühen Start in den Weltcupwinter der alpinen Skirennfahrer am 23. Oktober in Sölden scharf kritisiert. „Es stellt sich wieder die gleiche Frage: Muss es denn wirklich sein, dass man so früh in eine Weltcupsaison startet? Reicht nicht auch einen Monat später?“, sagte der 37-jährige Bayer im Interview der „Welt am Sonntag“.