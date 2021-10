Sehnsucht nach dem Land: Bauflächen heißt begehrt

Ärzte, Bäckerei, Büchereck, Fleischerei, Sportgeschäft, Schule, Kindergarten und Gastronomie - all das gibt es in Aflenz. Die Einwohner- und Geburtenzahlen in der Gemeinde entwickeln sich positiv. „Die Kinder-Zahl steigt“, sagt Bürgermeister Hubert Lenger. „Haben wir in der Vergangenheit circa 20 Geburten pro Jahr gehabt, so liegen wir aktuell bei 24.“