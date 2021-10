Mit der „Krone“ zur Steiermark-Schau

Die Steiermark-Schau lädt dazu ein, sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Vielfalt unseres Bundeslandes auseinanderzusetzen. Sie spannt einen Bogen von der bewegten Vergangenheit („was war“, historische Räume und Landschaften) im Museum für Geschichte in der Sackstraße über gesellschaftliche Entwicklungen („wie es ist“, Welten – Wandel – Perspektiven) im Volkskundemuseum in der Paulustorgasse bis hin zu spannenden Visionen für ferne Zukünfte der Steiermark („was sein wird“, von der Zukunft zu den Zukünften) im Kunsthaus am Lendkai.