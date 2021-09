Umfrage: Führungskräfte im Zweifel für Impfpflicht

3G-Pflicht wird konkreter

Derzeit laufen zwischen Gesundheits- und Arbeitsministerium sowie Sozialpartnern Gespräche um eine 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) am Arbeitsplatz. Bei 69 Prozent der befragten Führungskräfte gibt es bereits eine 3G-Pflicht im Unternehmen, bei 41 Prozent herrscht Maskenpflicht in Besprechungs- und Sozialräumen und bei 16 Prozent müssen Masken am Arbeitsplatz getragen werden.