Bursch quälte Kätzchen und ließ sich dabei filmen

Am Donnerstag stellte sich der Bursche bei der Polizeiinspektion Sulz im Zusammenhang mit einem auf den sozialen Netzwerken kursierenden Video. In diesem ist zu sehen, wie der 16-Jährige eine kleine Katze in der Hand hält und diese in eine Wiese wirft. Diverse Postings mit Drohungen gegen den Jugendlichen waren die Folge.