SP und VP uneins: Gesetze gegen GTI-Fans gewünscht

Keine Flüchtlinge in St. Egyden

Die Freiheitlichen beantragen eine Sondersitzung des Landtages. Parteichef Erwin Angerer und Klubobmann Gernot Darmann setzen im Vorfeld des Parteitages am Samstag auf ihre Kernkompetenz: Migration. Im Schulterschluss mit der Bürgerinitiative will man die Unterbringung von Asylanten in St. Egyden verhindern: „Wir wollen einen Asylstopp.“ In der Sondersitzung will die FP auch die in der Causa abgetauchte, zuständige Landesrätin Sara Schaar „dringlich“ in die politische Mangel nehmen.