Trotz Reals Mega-Blamage: Viel Lob für David Alaba

Entsprechend groß war der Jubel. Die Sheriff-Kicker umarmten einander auf Knien und schritten noch Minuten nach Spielende ungläubig in Socken über den Rasen. „Wir sind so glücklich“, sagte Matchwinner Thill. „Die Mannschaft war so mutig, so wie wir gespielt haben.“ Nun träumt der Außenseiter sogar vom Achtelfinale. Nächster Halt ist in drei Wochen das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, Gegner der in der Königsklasse in dieser Saison noch sieglose italienische Meister Inter, der am Dienstag bei Donezk 0:0 spielte.