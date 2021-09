Erfolgreiche Impfbus-Tour zu 50 Wiener Schulen

In der betreffenden Zeit fuhren die Teams an zehn Schultagen mehr als 50 Standorte an, teilte das Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag der APA mit. Auch in dieser Woche wird die Aktion fortgesetzt. Personen, die jünger als 18 Jahre sind, erhalten das Vakzin von Biontech/Pfizer. Ältere können sich auch für das Vakzin von Johnson&Johnson entscheiden. Zwölf- und 13-jährige Kinder brauchen darüber hinaus eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten.