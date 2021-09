So viele Parteien wie nie im Linzer Gemeinderat

Zartes Kalbsbutterschnitzerl mit Kartoffelpüree, Spinatstrudel mit Schafskäse, Orangen-Panna Cotta – jede Menge Köstlichkeiten wurden gestern in der Linzer Stadtwahlzentrale im Alten Rathaus kredenzt. Lukullische Gaumenfreuden, die aber außer dem „Hausherrn“ nur wenige der Spitzenkandidaten wirklich genießen konnten. Schon bei der ersten Hochrechnung zur Bürgermeisterwahl gab’s kollektiven Jubel im roten Lager. Als dann auch noch die Gemeinderatsergebnisse der SPÖ ein Plus und die Rückeroberung des Stadtsenatsmandats von der FPÖ verhießen, gab’s kein Halten mehr, küsste Stadtchef Klaus Luger überglücklich seine Michaela. „Ich bin so unsagbar dankbar, dass wir trotz so vieler Mitbewerber so ein Ergebnis eingefahren haben. Die Linzer haben uns einmal mehr bestätigt, dass sie unseren Kurs in Linz für den richtigen halten.“