Illegales Lagerfeuer löste Waldbrand aus

Die Erhebungen ergaben, dass unbekannte Personen in einer flachen Lichtung in diesem Bereich ein Lagerfeuer entzündet hatten. Sie hatten versucht, die heiße Asche mit Steinen abzudecken. Trotzdem kam es zu dem Brandgeschehen. Durch das rasche Einschreiten des Zeugen und der Feuerwehr konnte ein Schaden größeren Ausmaßes verhindert werden. So wurden lediglich einige Quadratmeter Waldboden und ein Baum, der gefällt werden musste, beschädigt. Die Ermittlungen nach den Verursachern laufen.