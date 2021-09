Wien impft ab Montag auch im Gemeindebau

Auch in Wiens Gemeindebauten wird ab kommender Woche gestochen: Wiener Wohnen und das Nachbarschaftsservice „Wohnpartner“ bieten ab Montag Corona-Impfungen in dort eingerichteten Wohnpartner-Lokalen an. Ziel sei es, die Impfung gegen das Coronavirus rasch und unkompliziert vielen Mieterinnen und Mietern anzubieten, hieß es am Donnerstag.