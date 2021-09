Obsorgestreit: Eitan (6) bleibt vorerst in Israel

Tante: „Möchte Eitan wieder heimholen“

Die Tante, Aya Biran, war zum Prozess aus dem lombardischen Pavia, wo sie lebt, nach Tel Aviv gereist. Sie sagte vor der Anhörung: „Ich möchte Eitan wieder heimholen. Ich bin sehr besorgt um ihn, ich will ihn so schnell wie möglich nach Hause bringen.“ Zuvor gaben die Verwandten mütterlicherseits in Israel etliche Interviews und erklärten, zum Wohle des Kindes gehandelt zu haben. Eitan sei in Italien nicht die nötige physische und psychische Hilfe zugekommen, behaupteten sie. Der Fall weckte in Italien und in Israel großes Medieninteresse.