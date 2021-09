Italien: Impfpflicht jetzt auch in Seniorenheimen

Appell von 600 Uni-Professoren gegen Grünen Pass

600 Universitätsprofessoren unterzeichneten indes einen Appell gegen den Grünen Pass in Schulen und Universitäten. Sie beklagten „diskriminierende Aspekte“ in Zusammenhang mit dem Gesundheitspass, die durch die epidemiologische Lage in Italien nicht gerechtfertigt seien. Universitäten seien „Orte der Integration“. Sie regten eine „ernsthafte und tiefgreifende Debatte über die Gefahren einer solchen Maßnahme“ an, heißt es in dem Text.