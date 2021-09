Italien: 3G-Regel für Skifahrer ab 12 Jahren

Nach zwei Saisonen, in denen der Wintertourismus wegen der Pandemie zum Erliegen kam, ist am Mittwoch in Mailand ein Protokoll für die Wiedereröffnung der Skigebiete und die Benutzung der Skilifte in den italienischen Skigebieten unterzeichnet worden. Der italienische Wintersportverband, der Verband der Seilbahnbetreiber und der Skilehrerverband einigten sich auf das Protokoll, in dem die Leitlinien für die sichere Wiederaufnahme des Wintertourismus festgelegt werden.