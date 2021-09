Junger Steirer legte drei Brände

Zum Brandstifter wurde der Bursche in der Nacht zum 19. April. Kurz zuvor hatte er sich noch mit einigen Freunden und seinen Nachbarn – seine späteren Opfer – gemütlich unterhalten. Nach dem Gespräch ging der Lehrling in seine Garage, holte einen Bunsenbrenner und lief zum Grundstück der Nachbarn. Dort zündete er den Holzstadl des landwirtschaftlichen Anwesens in Guggendorf an. Mehr als 100 Florianis kämpften stundenlang, um den Flammen Herr zu werden und schafften es nur knapp, das angrenzende Wohnhaus vor den Flammen zu retten.