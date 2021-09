Südsteirer rastete in Disco aus: Festnahme

Ein schwer alkoholisierter 34-Jähriger geriet in der Nacht auf Sonntag in einer Disco in Gralla mit einem Security-Mitarbeiter in Streit. Als die Polizei einschritt, verhielt sich der Südsteirer aggressiv gegenüber den Beamten und musste festgenommen werden. Auf der Polizeiinspektion soll der Mann dann völlig durchgedreht sein.