Zehn Lehrer der NMS Bad Leonfelden in Quarantäne

Unterricht geht weiter

Dazu kommen 605 Kinder und Teenager, die heute als K1-Kontaktpersonen in Quarantäne nicht in die Klassen kommen dürfen. Und, wie am Sonntag bereits berichtet, wurde in Bad Leonfelden die ganze 1b-Klasse der NMS in Quarantäne geschickt. Es war zwar nur ein Kind positiv getestet worden, doch entschied die BH Urfahr-Umgebung, dass das Ansteckungsrisiko nach gemeinsamem Singen und Musizieren zu groß sei, um nur einzelne Kinder abzusondern. Am Dienstag können sie sich freitesten, ab Donnerstag zurück in die Klasse. Allerdings sind auch zehn Lehrkräfte der Schule in Quarantäne. „Der Unterricht kann aber aufrecht erhalten werden“, hieß es von der Bildungsdirektion. Landesweit sind 21 Lehrer und Schulpersonal in „positiv“.