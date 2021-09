Meghan trägt Schmuck im Wert von 377.846 Euro

Preis für Verlobungsring „etwas sportlich“

Auch in seinem Geschäft am Graben findet man eine große Auswahl an einfachen Goldarmbändern. „Aber den Schätzwert von 297.000 Euro für den Verlobungsring finde ich eher etwas sportlich“, so der Experte. Hier spielt für den Preis wohl die Trägerin eine große Rolle. Außerdem gehörten die kleinen Diamanten genauso wie die Uhr einst Prinzessin Diana.