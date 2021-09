Nach Anklage: Wiener Wohnen feuert 18 Mitarbeiter

„Durch die in der Anklageschrift erläuterten Beweise für Dienstpflichtverletzungen ist das Vertrauen in die Angeklagten zerstört, eine Weiterbeschäftigung bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens ist nicht mehr zumutbar“, begründete Wiener Wohnen zudem in einer Aussendung das Vorgehen. Im Laufe der jahrelangen Ermittlungen seien rund 60 Objekte (Wohnungen, Waschküchen, Stiegenhäuser) begutachtet worden, wird betont. Dabei sei festgestellt worden, dass der Schaden aus erfolgter Fehlverrechnung bzw. nicht fachgerecht erbrachten Malerleistungen resultiere.