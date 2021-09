Marathon-Tragödie ist längst kein Einzelfall!

„Im Grunde kann schon eine leichte Erkältung der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. In Kombination mit der Anstrengung kann das Herz-Kreislauf-System entgleisen, was zum Zusammenbruch der Funktion führt“, weiß Notärztin Maria Dunkl, die dazu rät, „nur fit und gesund an den Start zu gehen“.