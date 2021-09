Braithwaite fällt lange aus - Chance für Demir?

Die Verletzung von Braithwaite war zunächst konservativ behandelt worden, was aber nicht zur gewünschten Verbesserung geführt habe, erklärte der Verein. Daher habe sich der Offensivspieler für eine Operation entschieden. Braithwaite war in dieser Saison bei Barca in der Startelf aller drei Liga-Partien gestanden und hatte dabei zwei Tore erzielt.