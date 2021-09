Königliches Spektakel bei Bernabeu-Rückkehr

Die Fans von Real Madrid zelebrierten die Rückkehr ins Estadio Santiago Bernabeu. Nach 560 Tagen ohne Publikum gab es eine große Party vor dem Anpfiff. Nur bei der Trauerminute für den im März 2020 verstorbenen früheren Klubpräsidenten Lorenzo Sanz, von dem ein riesiges Konterfei im Anstoßkreis ausgebreitet wurde, und für weitere in der Pandemie verstorbene Klubmitglieder, war es mucksmäuschenstill. Beim Anpfiff erreichte der Lärmpegel dann gefühlte 150 Dezibel. Aber schon nach vier Minuten war es auf einmal wieder ganz ruhig. Da zeigte die Abwehr ohne David Alaba, der wegen muskulärer Probleme nur auf der Tribüne saß, eine erste große Schwäche. Der junge Gutierrez, der auf der linken Seite den Vorzug vor Marcelo bekommen hatte, der nach einer Verletzung erst wieder in den Kader gekommene Fernandez und Casemiro sahen schlecht aus. Mina nutzte die Verwirrung aus, schob an Torhüter Courtois vorbei ins Netz.