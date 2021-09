Messehalle 2 erfüllt Voraussetzungen für Hallenbad

Jetzt werden in der Causa „Klagenfurter Hallenbad“ Nägel mit Köpfen gemacht. Am Donnerstag war der Münchner Architekt Wolfgang Gollwitzer in der Landeshauptstadt und schaute sich drei Plätze für die zwei Beckenanlagen, die er nach der Schließung des Hallenbads in der Gasometergasse errichten soll, an. Die Messehalle 2 dürfte das Rennen machen. „Sie erfüllt alle Voraussetzungen.“