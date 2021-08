Sportvereine müssen heuer in vier Städte pendeln

Kein Bad für gratis Schwimmkurse

Das Land Kärnten hat Gratis-Schwimmkurse angeboten. „Dafür gibt es in Klagenfurt aber kein Bad mehr“, sagt Findenig. In der Gasometergasse habe es jährlich Schwimmkurse für 3000 Kinder gegeben. „Viele Leute lernen heutzutage gar nicht mehr schwimmen, die Todesfälle an den Seen haben sich verdoppelt.“