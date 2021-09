Verfahren gegen Becker: Prozessauftakt verschoben

Bis zu sieben Jahre Haft drohen

In einer ersten Anhörung im vergangenen Jahr hatte er sich in allen 28 Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Grund für die Verzögerung ist nach Angaben des Gerichts ein Wechsel in Beckers Anwaltsteam. Das Verfahren, für das vier Wochen Verhandlungszeit angesetzt sind, soll nun am 21. März 2022 starten.