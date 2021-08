Rekordzahl an Migranten überquerte den Ärmelkanal

Die marokkanische Marine gab am Montagabend an, dass seit Donnerstag 438 Migranten von „Schiffen mit Schwierigkeiten“ gerettet worden seien. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums gelangten im ersten Halbjahr rund 12.600 Migranten nach Spanien - fast doppelt so viele wie im Vorjahr.