1329 Schüler werden von den Eltern unterrichtet

Am Wochenende vor Schulstart in Oberösterreich steht nun die endgültige Zahl jener Schülerinnen und Schüler fest, die im Schuljahr 2021/22 vom Schulunterricht abgemeldet worden sind - und diese ist gegenüber dem Letztstand noch einmal gestiegen, auf insgesamt 1329 Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler. Im Vorjahr war die Zahl bei lediglich 299 Kindern gelegen, wie Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz erläuterte.