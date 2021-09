Todesopfer auf Westautobahn wurde identifiziert

Wie berichtet, war ein 47-jähriger, in Deutschland wohnender Rumäne mit seinem Pkw am vergangenen Sonntag gegen 23.45 Uhr auf der rechten Spur Richtung Wien gefahren, als plötzlich etwas Unbekanntes gegen die linke vordere Fahrzeugseite krachte. Er bremste sofort, blieb am Pannenstreifen stehen und rief die Polizei. Der Lenker nahm einen Wildunfall an, so die Exekutive.