Alle 2 Jahre Fußball-WM? Infantino will Klarheit

Das Internationale Olympische Komitee indes will sich nicht in die Entscheidung über die WM einmischen. Dies sei Sache der FIFA und der Kontinentalverbände, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch. „Wir verfolgen die Diskussionen und finden sie sehr interessant“, fügte Bach hinzu. Die WM wird 2022 in Katar letztmals mit 32 Teams ausgetragen. Zum übernächsten Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erhöht sich die Teilnehmerzahl auf 48 Mannschaften.